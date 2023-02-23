اليوم السابع
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اليونسكو تعلن فتح باب التقدم للبرنامج الدولى لشباب العلماء "ماب" 2023

الخميس، 23 فبراير 2023 01:53 م
اليونسكو تعلن فتح باب التقدم للبرنامج الدولى لشباب العلماء "ماب" 2023 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم للبرنامج الدولي لشباب العلماء "ماب" 2023، مشيرة إلى أنه يحق لكل دولة ترشيح عدد (2) باحث فقط، وأن قيمة هذه المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن الشروط الخاصة للتقدم لهذه المنحة تتمثل في الآتي:-

ألا يزيد سن المتقدم عن (35 عامًا) في31 مارس 2023.

- أن يُسهم البحث فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجالات "الإنسان والمحيط الحيوي".

-استكمال البحث الذي تدعمه المنحة خلال عامين على الأكثر.

-يقدم الباحث في نهاية البحث تقريرًا لكل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، على أن يتعهد الباحث بأحقية اليونسكو في نشر نتائج البحث.

- خطاب ترشيح موجه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وعلى الراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة التقدم باللغة الإنجليزية والمتاحة على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists?hub=66369

وموافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بها على البريد الإلكتروني التالي، وذلك في موعد غايته 15 مارس 2023، حتى تتمكن اللجنة الوطنية من إرسالها للقسم المختص بالمنظمة قبل الموعد المحدد.

egypt.natcom@gmail.com

Egnatcom@egnatcom.org.eg


التعليم العالى

اليونسكو

أيمن عاشور

اخبار مصر

ماب 2023



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