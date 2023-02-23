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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ قلقها من مستويات العنف فى إسرائيل والضفة الغربية، وخشيتها أن تؤدي المداهمة التي شنتها إسرائيل في نابلس، إلى انتكاسة الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل، لكنها قلقة للغاية بسبب العدد الكبير من الإصابات والقتلى المدنيين في مداهماتها.