اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 11:26 م
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليه متوفى داخل مسكنه فى النزهة

الخميس، 23 فبراير 2023 11:00 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليه متوفى داخل مسكنه فى النزهة إسعاف-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل مسكنه بمنطقة النزهه، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وامرت بعمل تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شقته بالنزهة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية.
 
 

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