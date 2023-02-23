ووجه بري الدعوة، اليوم /الخميس/، للجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية والشؤون الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والسياحة والبيئة.



وتضمن جدول الأعمال متابعة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ومشروع قانون اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، ومشروع قانون لطلب الانضمام الى اتفاقية العمل العربية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى.