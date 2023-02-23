اليوم السابع
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المخلفات الناجمة عن أدوات المكياج تضر البيئة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 23 فبراير 2023 06:00 ص
المخلفات الناجمة عن أدوات المكياج تضر البيئة.. اعرف التفاصيل مخلفات مستحضرات التجميل تتسبب فى المشكلات البيئية
كتبت منال العيسوى

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تعد مستحضرات التجميل بكافة أنواعها أحد مصادر المشكلات البيئية والصحية على حد سواء، حيث يتم تصنيعها من مواد كيماوية قد تتسبب فى بعض الأمراض الجلدية، إضافة إلى ما أكدته العديد من الدراسات العالمية، أنه يصل حجم عبوات التغليف لمستحضرات التجميل الناجمة عن الاستخدامات السنوية، حوالى 120 مليار وحدة كل عام، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على البيئة ويشكل احد الأسباب فى قضايا تغير المناخ، حيث إن المواد البلاستيكية التى يتم تصنيع أغلب عبوات مستحضرات التجميل منها لا تتحلل، إضافة لانه ينجم عن مخلفات الاستخدام لهذه المخلفات بعض الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تضر بالبيئة.
 
خلال هذا التقرير نرصد عدد من النصائح لتفادى المخاطر البيئية لمستحضرات التجميل، سواء كنت تضعى المكياجبشكل دائم أو من وقت لآخر، أو اخترتى أن تكوني طبيعية في جمالك والاعتناء بنفسك ، فلا يزال من المهم أن تعرفى كيف تساهمين في الحفاظ على نفسك والبيئة معا
 
1- تعد تواريخ الإنتاج لجميع المستحضرات هي نقطة البداية لاختيار الأفضل، ففي الأسواق غالبا ما نجد بعض المنتجات بلا تواريخ انتاج مجهولة المصدر، وغالبا ما تكون منتهية الصلاحية، فعليك أولا معرفة  تاريخ الانتاج
 
2- لابد وأن تحددى اى منتج تريدى استخدامه، فكثرة الأنواع ينجم عنها العديد من العبوات الفارغة، وكذلك علب التغليف، فلابد ان تبعدى عن الشراء للمكياج بكميات.
3- عند شراءك المكياج لابد أن تعرفى اى المنتجات لمستحضرات التجميل مصنوعة من مواد طبيعية بحيث لا تفسد ان اهملتيها بعض الشىء دون استخدام.
 
4- يمكنك اللجوء لبعض المواد الطبيعية لعمل الماسكات لنضارة البشرة حتى لا تساهمى في زيادة حجم المخلفات، إضافة الى حفاظك على بشرتك دون اضرارها بكثرة استخدام المكياج 
 
5- حاولى عند اختيارك للمكياج أن تختارى العبوات البعيدة عن التعبئة والتغليف المفرط حيث أن معظم مستحضرات التجميل عبواتها تصنع من مواد بلاستيكية تتسبب في التلوث البلاستيكي، إضافة الى الاستهلاك للموارد بشكل غير مستدام.
 
 

البيئة

المخلفات

تغير المناخ

المخلفات البلاستيك

مستحضرات التجميل



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