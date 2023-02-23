المجر تتهم بايدن بإضعاف اقتصاد أوروبا

فاطمة شوقى

اتهم رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالتسبب فى إضعاف وتدهور اقتصاد أوروبا، لافتا إلى إن اقتصاد الاتحاد الأوروبى ضعيف بسبب إدارة بايدن، حسبما قالت وكالة "برينسا لاتينا".

وقال الرئيس المجرى في اجتماع مع نواب من تحالف حزب الشعب الديمقراطي المسيحي: "في بروكسل، يتم الدفاع عن مصالح الرئيس الأمريكي باستمرار، وليس المصالح الأوروبية، مما يضعف أوروبا".

ووفقا له، فإن تسونامي العقوبات، الذي أصبح ردا على الصراع في أوكرانيا ، أضعف الاقتصاد الأوروبي، ولم تتأثر الولايات المتحدة الغنية بالطاقة الرخيصة بكل هذا، مشددا على أن أوروبا فقدت استقلالها وقوتها الاقتصادية والعسكرية خلال عام واحد فقط.

وأضاف أن بلاده يجب أن تدافع عن استقلالها، مما يعني الحفاظ على موقف ضد بايدن وإدارات الاتحاد الأوروبي، بجانب مقاومة التضخم وتعزيز القوة العسكرية للمجر، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا الموقف سلمى إلا أن السلام يحتاج أيضا إلى القوة.

وقال أوربان إنه إذا أراد الاتحاد الأوروبى القتال، فعليه محاربة التضخم أولا، ولكن الاتحاد لا يفعل ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الدول الغربية قامت بتفعيل العقوبات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي بعد أن اعترفت حكومتها بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية، وبالإضافة إلى ذلك ، لبدء عملية عسكرية خاصة بناءً على طلب المساعدة من تلك الأراضي لمواجهة عدوان المجموعات شبه العسكرية الجديدة وجيش كييف.