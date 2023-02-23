"القوى العاملة" تنظم ملتقى توظيفى يوفر 150 فرصة عمل ببورسعيد

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، تنظيم ملتقى توظيفي مصغر بمختلف التخصصات بأربع شركات قطاع خاص، يوفر 150 فرصة عمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في كلمته بافتتاح الملتقى أهمية تغيير ثقافة الشباب والفتيات والدخول في سوق العمل والاختيار من بين الفرص المتاحة والمقدمة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه حضر الملتقى الشباب الراغب في العمل من جميع المؤهلات، حيث شملت فرص العمل المتاحة المهن التالية: مدير تخطيط، مندوبين مبيعات، عمال إنتاج، فنيين صيانة، فنيين كهرباء، مهندسين كهرباء، مهندسين صيانة، لحام، وسيتم توفير تأمينات اجتماعية وصحية ووسائل مواصلات وانتقالات وكافة الحقوق القانونية، وجاري متابعة استكمال إجراءات التعيين لجميع المتقدمين من راغبي العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه شارك في تنظيم الملتقي: لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، ووسام هلال مديرة إدارة بحوث العمالة، وإيمان شلبي مديرة إدارة العلاقات العامة، ومحمد كمالو، مدير مكتب تشغيل الجنوب والزهور، والباحثين: حنان خالد، وولاء عبد المجيد، وشرين الكيكي، ومحمد أمين، ورشا توفيق، ومحمد رضوان.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أعلنت توفير 186 فرصة عمل لذوي الهمم في 18 منشأة بالقطاع الخاص بالقليوبية، وبلغ عدد الحاضرين من ذوي الهمم 330 متقدم، مشيرة أنه جاري استكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفاة لنسبة 5% طبقا لقانون رقم 10 لسنه 2018، والاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل، مؤكدة أنه تم الاتفاق على كافة المستحقات الاجتماعية والتأمينات وجاري استيفاء جميع الأوراق للمتقدمين للوظائف من قبل المديرية.