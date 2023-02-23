اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تشارك بالمؤتمر الأقليمى لتمكين المرأة اقتصاديا بالمغرب

الخميس، 23 فبراير 2023 10:39 ص
القوى العاملة تشارك بالمؤتمر الأقليمى لتمكين المرأة اقتصاديا بالمغرب المؤتمر الأقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا فى المغرب
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك وفداً من وزارة القوى العاملة فى المؤتمر الإقليمى لمشروع تفعيل دور القطاع الخاص لتمكين النساء إقتصاديا فى مصر وتونس والمغرب، والذي انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 19 - 23 فبراير الجاري، حيث تأتى هذه المشاركة فى إطار التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس، استعرضت منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير خلال المؤتمر، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتمكين المرأة والخطوات اللي اتخذتها الوزارة في هذا الملف ومنها إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل والمدونة الخاصة بالعنف والتحرش في بيئة العمل، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لتطبيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تعديلات القرارات الوزارية الخاصه بتشغيل النساء.

هذا وقد أشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به وزارة القوي العاملة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتشريعات الخاصة بتشغيل النساء.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعمل فى إطار مشاركة ثلاثية، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة، حيث قدم المشروع العديد من نماذج النجاح من الشركات والمؤسسات التى اتخذت العديد من المبادرات فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة.

وضم في الوفد المصري المشارك: من ممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد المستثمرات العرب وممثلين من شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين، فضلاً عن مشاركة عدد من الجمعيات في المغرب وتونس.


القوى العاملة

تمكين المراة

المؤتمر الأقليمي لتمكين المرأة اقتصاديًا

المغرب



الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يشارك اليوم باجتماع دعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل

الخميس، 23 فبراير 2023 01:00 ص

طريقة التقديم على وظائف "القوى العاملة" فى القليوبية.. رواتب تصل لـ5000 جنيه

الخميس، 23 فبراير 2023 01:00 ص

وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل غدا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:51 م

القوى العاملة تعلن بدء التدريب فى مجال تصنيع الأسماك بالإسكندرية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:56 م

"القوى العاملة" تعلن افتتاح مكاتب تشغيل مميكنة جديدة فى الأقصر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:48 م

القوى العاملة: مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب 428 عاملا بالسويس

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:24 م

القوى العاملة تعلن الجدول الزمنى للانتخابات العمالية التكميلية.. تبدأ 5 مارس

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة