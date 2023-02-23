القوى العاملة تشارك بالمؤتمر الأقليمى لتمكين المرأة اقتصاديا بالمغرب

كتبت – مرام محمد

شارك وفداً من وزارة القوى العاملة فى المؤتمر الإقليمى لمشروع تفعيل دور القطاع الخاص لتمكين النساء إقتصاديا فى مصر وتونس والمغرب، والذي انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 19 - 23 فبراير الجاري، حيث تأتى هذه المشاركة فى إطار التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس، استعرضت منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير خلال المؤتمر، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتمكين المرأة والخطوات اللي اتخذتها الوزارة في هذا الملف ومنها إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل والمدونة الخاصة بالعنف والتحرش في بيئة العمل، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لتطبيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تعديلات القرارات الوزارية الخاصه بتشغيل النساء.

هذا وقد أشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به وزارة القوي العاملة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتشريعات الخاصة بتشغيل النساء.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعمل فى إطار مشاركة ثلاثية، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة، حيث قدم المشروع العديد من نماذج النجاح من الشركات والمؤسسات التى اتخذت العديد من المبادرات فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة.

وضم في الوفد المصري المشارك: من ممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد المستثمرات العرب وممثلين من شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين، فضلاً عن مشاركة عدد من الجمعيات في المغرب وتونس.