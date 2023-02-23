اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 04:40 ص
أكرم القصاص
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القنصلية الروسية في بون تدين أعمال تخريب استهدفت حرمتها

الخميس، 23 فبراير 2023 04:00 ص
القنصلية الروسية في بون تدين أعمال تخريب استهدفت حرمتها الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أدانت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في بون أعمال الشغب والتخريب التي استهدفتها، وطالبت السلطات باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات

ونشرت البعثة الدبلوماسية الروسية بيانا بهذا الشأن الأربعاء جاء فيه: "في ليلة 22 فبراير 2023، وقعت أعمال تخريب استهدفت القنصلية العامة الروسية في بون.

وجاء في النص:" إن الجانب الخارجي من السياج ولوحة المعلومات وصندوق البريد الخاص بالقنصلية كلها ملطخة بالطلاء الأحمر"، في الوقت نفسه، يشار إلى أن الشرطة الألمانية تم ابلاغها على الفور بالحادث، وأكد البيان أن" تحقيق السلطات الألمانية المختصة قد بدأ".

وأضاف البيان: "نحن ندين بشدة هذا العمل التخريبي المثير للاشمئزاز. واستنادا إلى قواعد القانون الدولي المعترف بها، نطالب سلطات الدولة المضيفة باتخاذ تدابير قوية وفعالة لكشف المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك منع وقمع مثل هذه الأعمال التي تمس كرامة وحرمة مباني وممتلكات القنصلية العامة لروسيا الاتحادية".


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