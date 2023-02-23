الصين تعلن عن أهم 6 اكتشافات أثرية فى عام 2022

أ.ش.أ

أُدرجت ستة مواقع صينية تاريخية يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم على أقدم تقدير كاكتشافات أثرية جديدة لعام 2022.

وأشارت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية- وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، أن من بين المواقع المكتشفة في ست مناطق على مستوى المقاطعة، يُعتقد أن اثنين ينتميان إلى العصر الحجري الحديث وآخر إلى العصر البرونزي.

ويقع اكتشافان في منطقة المقبرة الملكية والآثار المحيطة بها في أطلال "ين" التي يعود تاريخها إلى أسرة شانج (1600-1046 قبل الميلاد)، وموقع فرن الخزف من أسرة شيا الغربية (1038-1227 قبل الميلاد).

ويتصدر القائمة موقع من العصر الحجري القديم يضم بقايا البشر القدامى والحيوانات والأدوات الحجرية التي اكتشفت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، كما عثر في هذا الموقع في ديسمبر 2022 على جمجمة متحجرة تُعتبر جمجمة الإنسان المنتصب الأكثر اكتمالا من بين التي تم العثور عليها في أوراسيا الداخلية وتعود إلى هذا العصر.