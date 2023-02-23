اليوم السابع
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الصحة: القوافل الطبية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان للمواطنين

الخميس، 23 فبراير 2023 11:28 م
الصحة: القوافل الطبية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان للمواطنين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ضمن القوافل الطبية التى تطلقها الوزارة بالمحافظات .
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تحويل الحالات للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة. 
 
وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
 

الصحة

القوافل الطبية

المستشفيات

نفقة الدولة



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