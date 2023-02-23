اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى كرفان بنادى المنتزه بالإسماعيلية

الخميس، 23 فبراير 2023 05:17 م
السيطرة على حريق فى كرفان بنادى المنتزه بالإسماعيلية حريق فى كرفان بنادى المنتزة بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع، على حريق شب بكرفان داخل نادى المنتزة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، دون خسائر بشرية. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بكرفان داخل نادى المنتزة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع وسيارات الإسعاف الى مكان الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.
 
حريق فى كرفان بنادى المنتزة بالإسماعيلية (1)
حريق فى كرفان بنادى المنتزة بالإسماعيلية (1)

حريق فى كرفان بنادى المنتزة بالإسماعيلية (2)
حريق فى كرفان بنادى المنتزة بالإسماعيلية (2)

 


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