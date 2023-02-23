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السبت.. عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بنادى سينما الأوبرا

الخميس، 23 فبراير 2023 10:41 م
السبت.. عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بنادى سينما الأوبرا عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك في  تمام السابعة من مساء بعد غدا السبت، على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، وذلك بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة، حيث يتم عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان وهي أفلام بعد حين، خيال الفراشات، الصافرة، علاقة، توافق ممتاز، المدينة المربعة.
 
ويعقب العرض ندوة فنية بحضور مخرجين وصناع الأفلام محمد أسامة، عمر موسي،عمرو شرشيرة، علاء الدين جابر، والمنتج ومدير التصوير موني محمود المدير الفني للمهرجان يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.
 
يشار الى أنه تم ادراج نادى سينما أوبرا الاسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعام 2019 ، بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.
 
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عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية 

الاسكندرية

دار الاوبرا

عروض الاوبرا

اوبرا الاسكندرية

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