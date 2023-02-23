السبت.. عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بنادى سينما الأوبرا

ويعقب العرض ندوة فنية بحضور مخرجين وصناع الأفلام محمد أسامة، عمر موسي،عمرو شرشيرة، علاء الدين جابر، والمنتج ومدير التصوير موني محمود المدير الفني للمهرجان يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

يشار الى أنه تم ادراج نادى سينما أوبرا الاسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعام 2019 ، بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.