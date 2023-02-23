اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بكلية البنات ومكتبة مصر العامة بالمنيا

الخميس، 23 فبراير 2023 09:25 ص
الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بكلية البنات ومكتبة مصر العامة بالمنيا ندوة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والرى، ندوتين للتوعية المائية بكلية البنات الازهرية بالمنيا بحضور الدكتور إمام الشافعي عميد الكلية والثانية بمكتبة مصر العامة بالمنيا .

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .

وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

كما تم  التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية  .

وأوصت الندوة بضرورة قيام السيدات بالمجلس القومي للمرأة بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة المرأة الريفية وربات البيوت.

 

ندوة وزارة الرى
ندوة وزارة الرى

 


الرى

القومى للمرأة

المياه

الحفاظ على المياه



الموضوعات المتعلقة

الرى تنظم ندوة توعية مائية بفرع القومى للمرأة فى طنطا

السبت، 18 فبراير 2023 02:20 م

القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى"

الأحد، 19 فبراير 2023 02:41 م

المجلس القومى للمرأة يطلق حملة لمناهضة الابتزاز الإلكترونى

الأحد، 19 فبراير 2023 03:37 م

‫الرى تنظم ندوة توعية مائية بفرع المجلس القومى للمرأة فى المنيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:18 ص

"القومى للمرأة" بالإسكندرية يطلق فعاليات "دوائر الحكى" لتمكين الفتيات ومشاركة الخبرات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة