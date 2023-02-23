وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم/الخميس/، أن تصريحات زيلينسكي، جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة "كييف"، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي يعد أحدث زعيم يزور البلاد بعد الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم/الإثنين/ الماضي، وكذلك ظهور رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ملوني، أول أمس/الثلاثاء/ هناك..



ويأتي ذلك في خضم القلق المتزايد من الدول الغربية إزاء تخطيط الصين لتسليح روسيا ضد أوكرانيا.