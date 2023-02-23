أعرب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، عن ترحابه بعقد اجتماع بين بلاده والصين على الرغم من عدم رؤية أي مؤشر على خطة للسلام من جانب بكين.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم/الخميس/، أن تصريحات زيلينسكي، جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة "كييف"، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي يعد أحدث زعيم يزور البلاد بعد الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم/الإثنين/ الماضي، وكذلك ظهور رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ملوني، أول أمس/الثلاثاء/ هناك..
ويأتي ذلك في خضم القلق المتزايد من الدول الغربية إزاء تخطيط الصين لتسليح روسيا ضد أوكرانيا.
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