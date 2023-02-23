الدفاع الروسية: زيادة غير مسبوقة في المسيرات الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هناك زيادة غير مسبوقة في المسيرات الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أتن هناك حشد كبير لأوكرانيا بالقرب من ترانسنيستريا، متابعة: سنرد بشكل مناسب على الاستفزاز الوسيط لأوكرانيا، وهناك حشد كبير للمعدات الأوكرانية بالقرب من الحدود.

وفى وقت سابق قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، من كييف، إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير 54% من الأراضي التي احتلتها روسيا خلال عام على العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن كييف سوف تصمد وتحرر جميع أراضيها.

وأضاف «أبو شمسية»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن دعم الدول الغربية وأمريكا ما زال مستمرًا، بسبب الاعتداء الروسي، لافتا إلى أن الأسلحة التي تتلقاها كييف من الغرب «دفاعية»، ونجحت في إيقاف الزحف الروسي على أراضيها.

وأشار إلى أن كل مرحلة في المعركة بحاجة إلى سلاح معين، لذلك تطالب أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، مؤكدًا أن هناك نقص في الذخيرة ومن المتوقع حلها في الأيام المقبلة بالدعم الغربي.