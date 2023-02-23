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الداخلية: ضبط رئيس حزب مطلوب فى قضيتين بالدقى

الخميس، 23 فبراير 2023 04:57 م
الداخلية: ضبط رئيس حزب مطلوب فى قضيتين بالدقى حبس-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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صرح مصدر أمنى أن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء فى الإطار القانونى حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية فى القضيتين رقمى 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة – 14276 لسنة 2022 جنح الدقى وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس.
 
وتبين أنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون، وتم عرض المذكور على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة على تلك الأحكام وتحدد له جلستى ( 27 و 29 مارس القادم) للمحاكمة .
 
وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والمجتمع .

وزارة الداخلية

ضبط شخص مطلوب

الدقى



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