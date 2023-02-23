اليوم السابع
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الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى الشرابية بسبب خلافات سابقة

الخميس، 23 فبراير 2023 04:27 م
الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى الشرابية بسبب خلافات سابقة مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حجز (إحدى السيدات) بقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة.  
 
 
 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشرابية بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين حدوثها بين كل من طرف أول (5 أشخاص "من بينهم 3 سيدات إحداهن المعنية بالشكوى")، طرف ثانى (3 أشخاص "من بينهم سيدة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالسب والضرب مما نتج عنه حدوث إصابات طفيفة، وقد أمكن ضبط (4 سيدات من الطرفين)، وبمواجهتهن أيدن ماسبق.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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