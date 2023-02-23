الحكم بالسجن على مواطن يابانى فى الصين بتهمة التجسس

وأوضح المصدر أن الحكم صدر بحق الرجل، المحتجز في تشانجشا بمقاطعة هونان بوسط الصين منذ يوليو 2019، من جانب محكمة متوسطة في المدينة في الثامن من فبراير الجاري، لكن الحكم لم يقدم تفاصيل عن أنشطته التجسسية.

وأشار إلى أن المواطن الياباني بإمكانه رفع دعوى استئناف على قرار المحكمة، مضيفا أن الحكومة اليابانية دعت الصين إلى إطلاق سراحه في وقت مبكر وضمان الشفافية في الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومنذ عام 2015، تم احتجاز ما لا يقل عن 16 مواطنا يابانيا في الصين بتهم مثل التجسس. ومن بين هؤلاء، حُكم على 10 مواطنين، بمن فيهم الأخير الذي تجاوز عمره الخمسين عاما، بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما.

وكثفت الصين من رقابتها على المنظمات والأفراد الأجانب باسم حماية الأمن القومي، مع احتجاز عدد من الأجانب خاصة بعد سريان قانون مكافحة التجسس في عام 2014 وقانون الأمن القومي في عام 2015.