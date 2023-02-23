الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية بمدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح نارى وذخائر فى مدينة نصر بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بإحراز سلاح نارى غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وأطلق أعيرة نارية داخل المدن.

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية تناهى لمسامعه صوت إطلاق أعيرة نارية وبالتوجه صوب مصدرها أبصر المتهم مُحرزًا سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش»فقام بضبطه وكذا فارغ طلقتين خرطوش مُلقين أرضا وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم بدون ترخيص.