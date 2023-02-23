ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن اللواء الأثله قوله إن قوات الجيش اليمنى فى محور صعدة على أتم الاستعداد لدحر تنظيم جماعة الحوثى الإرهابية ويخوضون المعركة الوطنية ضد المليشيا الإرهابية.