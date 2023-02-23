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أكد قائد محور صعدة بالجيش اليمنى، اللواء عبيد الأثله، أن الحسم العسكرى هو الخيار الوحيد مع جماعة الحوثيين الإرهابية، التى لا تؤمن بالسلام، وفى ظل تعنتها وتهربها من الدخول بأى مفاوضات سلام.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن اللواء الأثله قوله إن قوات الجيش اليمنى فى محور صعدة على أتم الاستعداد لدحر تنظيم جماعة الحوثى الإرهابية ويخوضون المعركة الوطنية ضد المليشيا الإرهابية.

يذكرأن، أعلن الاتحاد الأوروبى عزمه تخصيص أكثر من 193 مليون يورو للفئات الأكثر ضعفا فى اليمن، جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى، عقب كلمة المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش خلال منتدى الرياض الإنسانى الدولى.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير 136 مليون يورو من هذا المبلغ لشركاء الاتحاد الأوروبى فى المجال الإنسانى، مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.. لافتا إلى أن الأنشطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية، وكذلك المياه والصرف الصحى لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

وأضاف "أنه تم تخصيص 55 مليون يورو كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي ودعم سبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة، وكذلك التنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات. ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة اليمنيين على كسب العيش وإنتاج الغذاء محليا كجزء من الانتقال إلى نظام غذائي مرن ومستدام".

ولفت البيان إلى أن لينارتشيتش ناقش - خلال زيارته للرياض - القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، كما التقى وزيرة الدولة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ديانا جانسى.