الجيش الباكستانى يقضى على 8 إرهابيين خلال عملية أمنية جنوب غرب البلاد

كتب: أحمد جمعة

أعلن الجيش الباكستانى عن نجاح قواته فى القضاء على 8 إرهابيين خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، موضحا أن العملية تمت بناء على المعلومات الاستخباراتية، حيث نفذت القوات العملية الأمنية في مقاطعة كيتش في إقليم بلوشستان، بالإضافة إلى مصادرة القوات لكمية كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

إلى ذلك، اتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن هذا الاتفاق جاء خلال المباحثات التي أجراها وفد باكستاني رفيع المستوى زار كابل أمس برئاسة وزير الدفاع خواجة محمد آصف، والذي التقى بنائب رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبدالغني برادر، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الخارجية أمير متقي.

وأضافت أن المباحثات مع الجانب الأفغاني ركزت على مناقشة الأمور المتعلقة بالأمن وتهديد الإرهاب المتزايد في المنطقة.