"الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية".. مبادرة الجيزة لتخفيف الأعباء.. صور

كتبت - مرام محمد

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات مبادرة " الجواز مش جهاز .. غسالة واحدة كفاية" والتي تنظمها وحدة السكان بالمحافظة بمركز ومدينة أوسيم، بهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها تحمل الأهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمة للزواج لأبناءهم وبناتهم ومواجهة ظاهرة الغارمات وزواج القاصرات.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بتفعيل المبادرات المجتمعية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضحت هند عبد الحليم، أن المحافظة أطلقت المبادرة خلال العام الماضي، وقد لاقت تفاعلا كبيراً من قبل المواطنين، مؤكدة استمرار تدشين ورعاية الفعاليات لتحقيق الهدف منها.

وأكدت المشاركة وتقديم الدعم اللازم لتنظيم حملات توعوية لرفع وعي الأسرة المصرية نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانه خاصة بالقرى الأكثر فقراً وعدم المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج.

وأشارت نرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة، أنه يجري التنسيق مع المختصين ورجال الدين وكذا توعية وتأهيل المقبلين على الزواج وحث الأسر على الحد من تلك الظواهر السلبية، كما تم إلقاء محاضرة عن الاكتشاف المبكر للإعاقات على هامش الندوة.

حضر اللقاء نرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة، وسكرتير عام مدينة أوسيم، ومدير إدارة الشباب والرياضة بأوسيم.