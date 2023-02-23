اليوم السابع
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الجامعة العربية توافق على طلب فلسطين بتوفير الحماية الدولية ضد انتهاكات الاحتلال

الخميس، 23 فبراير 2023 06:15 م
الجامعة العربية توافق على طلب فلسطين بتوفير الحماية الدولية ضد انتهاكات الاحتلال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى إن اجتماع المندوبين الدائمين جاء بناء على طلب فلسطين، حيث تم بالاجماع الموافقة على مشروع القرار الذى طالب به الجانب الفلسطينى.
 
ويعتمد القرار، بحسب السفير زكى، مطلبا رئيسيا وهو توفير الحماية الدولية في ظل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية، واخرها ما ارتكبته في نابلس، موضحًا أنه يحظى بدعم دولي من قبل الامم المتحدة.
 
وشدد، في تصريحات على هامش أجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على نابلس، على العمل من خلال الآليات الدولية المتعارف عليها، وتدور حول الامم المتحدة، مع بعض الاليات الاخرى المساعدة، على المستوى الاقليمى والنوعى، موضحا ان الدعم العربي للقرار يمثل دافعا قويا للتحرك العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

الجامعة العربية

نابلس

الاحتلال الإسرائيلى

مجزرة نابلس

فلسطين



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