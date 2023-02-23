التنمية الصناعية تستضيف ورشة عمل "مشروع تنمية القدرات في كفاءة الطاقة

كتب إسلام سعيد

استضافت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورشة عمل مشروع تنمية القدرات في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها في القطاع الصناعي والتي شهدت احتفالية الإعلان عن إطلاق وحدة كفاءة الطاقة بالهيئة في إطار المشروع، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج لاستخدام رشيد للطاقة لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.

وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، يوشيرو ساكاموتو رئيس فريق عمل مشروع الجايكا، وآنا مايورا خبير الترويج لكفاءة الطاقة وترشيدها بالجايكا، وميادة مجدي ممثل مكتب الجايكا بمصر، ومحمد نجم نائب مدير وحدة كفائة الطاقة بالهيئة، وعدد من الخبراء وممثلي عدد من الوزارات المعنية.

واستعرض المهندس حازم عنان، في كلمته التي القاها نيابة عن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة مساعي وزارة التجارة والصناعة المصرية في تنفيذ رؤيتها نحو تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة الشاملة من خلال عدة محاور ومن أهمها التوافق البيئي والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك الرشيد للطاقة والحفاظ عليها ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ، وهو ما أكدت عليها القيادة السياسية خلال قمة المناخ الأخيرة COP 27.

وصرح حازم عنان ان الهيئة تبنت فكر ومبادئ الاقتصاد الأخضر والاستخدام الكفء للطاقة في التخطيط لإقامة المناطق الصناعية الجديدة وتحويل المناطق القائمة بمفهومها التقليدي نحو مناطق صديقة للبيئة وذات كفاءة في استخدام الطاقة للصناعات القائمة بها.

كما نقل للحضور حرص المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة وتاكيده على ترحيب الهيئة الدائم بكافة مبادرات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي ورفع كفائتها والقيام بالدور الترويجي اللازم للصناع لنشر رؤى تلك المبادرات وذلك بالتعاون شركاء الهيئة الدوليين،

كاشفا عن أهم مظاهر هذا التعاون مع منظمة الجايكا ما نشهده من إطلاق وحدة متخصصة في كفاءة الطاقة بالهيئة ضمن برنامج بناء الكفاءات والتوعية في مجال كفاءة الطاقة بالهيئة، موضحا ان الوحدة الجديدة بالهيئة بالتعاون مع منظمة الجايكا تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو ترشيد الاستهلاك وخفض الإنبعاثات والوصول لأفضل الممارسات والتطبيقات لكفاءة الطاقة، من خلال التوازن بين زيادة التنافسية الانتاجية وترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.

من جهته صرح سوكوتومو ان المشروع بدأ منذ ما يقرب من ثلاث أعوام ونجح إلى حد بعيد في تحقيق أهدافه بالتعاون مع الهيئة من خلال انشاء وحدة الطاقة لخدمة القطاع الصناعي، مؤكدا على وعلى أهمية تحسين كفاءة الطاقة، وتاثيرها الإيجابي، سواءا على المشروع الصناعي على وجه الخصوص وعلى البيئة والمجتمع والاقتصاد ككل لاسيما وان القطاع الصناعي اكبر قطاع في استهلاك الطاقة، مستعرضا تجربة طوكيو في تحسين استهلاك الطاقة على المستوى الحكومي والشعبي.