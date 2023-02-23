"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 10 لسنة 2023/2022، التى سبق وأعلنت عنها الهيئة لتوريد زيت خام "3 آلاف طن زيت صويا خام محلى، و1000 طن زيت عباد خام"، والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2023، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين وأيضا في فروع "أهلا رمضان"، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، حيث تم افتتاح ما يقرب من 250 فرعا لمعارض "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية الآن بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.

كما تستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى، وتم توفير سيارات متنقلة منتشرة فى المحافظات المختلفة.