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التعليم تحدد منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

الخميس، 23 فبراير 2023 11:34 م
التعليم تحدد منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 .
 
 
توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي
 
منهج شهر فبراير 2023 (لمدة أسبوعين) 
المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع"
- بدائل اللحوم 
- الوجبات السريعة والعادات الغذائية غير الصحية.
- المقصف المدرسي.
 
منهج شهر مارس 2023 “ 4 اسابيع 
- المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع
- الشراب الطبيعي والصناعي.
- جوله داخل مصنع شراب الفاكهة.
-اللبن.
- سلامه الطعام وحفظه.
- تفادي المخاطر أثناء العمل.
- الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ.
 
منهج شهر أبريل (٤ أسابيع)
-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.
- تصميم وتنسيق حديقة.
- تصميم العلامات التجارية وطرق عرض السلع فن التطريز.
 
توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع والابتدائي
 
منهج شهر فبراير 2023 (لمدة أسبوعين)
- المحور الثالث ( الصحة والسلامة للجميع)
- وجبة غذائية متوازنة
- العناصر الغذائية
-نظام غذائي صحي.
- الطعام الغير الصحي.
 
منهج شهر مارس 2023 “ 4 اسابيع 
- المحور الثالث " الصحة والسلامة للجميع
- المحافظة علي سلامة الطعام.
- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي.
- السلامة في المطبخ.
- اعداد الطعام والشراب الصحي.
- الإسعافات الأولية والسلامة.
- السلامة في المنزل.
- السلامة في استخدام الطلاء. 
 
منهج شهر أبريل (٤ أسابيع)
 
-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.
- تصميم الحقائق وأنواع النباتات .
- العناية بالأقمشة والملابس .
- تصميم علامات تجارية.
- ميدان التصميم الجيد .
- الاعلان عن منتجات.
 
 

التربية والتعليم

توزيع منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

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