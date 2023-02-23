اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعاون الإقليمى يتغلب على التحديات.. أبرز تصريحات وزير الرى باحتفال "يوم النيل"

الخميس، 23 فبراير 2023 02:45 م
التعاون الإقليمى يتغلب على التحديات.. أبرز تصريحات وزير الرى باحتفال "يوم النيل" مشاركة وزير الرى بالاحتفال
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل، والذى أقيم أمس فى نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكينى وعدد من الوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تصريحات سويلم خلال الاحتفال:
 
1- مصر لديها إرادة صادقة وعزم على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل.
 
2- التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولى حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن فى خطر.
 
3-- مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وتواجه تحديات تتعلق بندرة المياه نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وتأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب .
 
4- التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل يتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية.
 
5- رؤية مصر أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار.
 
6 - التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل مستمر في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات.

وزير الرى

حوض النيل

كينيا

مياه النيل

الموارد المائية والري



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يناقش مع وفد وزارة الرى المشاريع المستقبلية على الأراضى غير المستغلة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:44 م

وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فى كينيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:40 ص

وزير الرى: مصر تدعم كينيا منذ التسعينيات فى حفر الآبار وإنشاء سدود الأمطار

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:08 م

وزارة الرى تواصل ندوات التوعية المائية بمحافظات الوجه القبلى.. صور

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:55 ص

وزير الرى يتوجه اليوم إلى كينيا فى زيارة تستمر لمدة يومين

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة