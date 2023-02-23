التحقيقات: لصوص هواتف المواطنين بالسيدة زينب نفذوا 6 جرائم سابقة بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى منطقة السيدة زينب، اعترافا بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف محمولة سابقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما لقيامهما بإرتكاب ( عدد 6 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" مستخدمان الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ) وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" وأمكن ضبطه.