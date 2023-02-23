البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري".. وارتفاع "إيديتا"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 231.753 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.108 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.911 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 294.230 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.816 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.79 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.16%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 66.8 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 60.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 17003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 20049 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7002 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.