البنتاجون: لا دليل على أن الصين تزود روسيا بالأسلحة

وأضافت سينج - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن تعميق بكين علاقاتها بموسكو ستكون لها عواقب وخيمة، مبينة أن قرار موسكو الانسحاب من اتفاقية "ستارت اثنين" أمر مؤسف وغير مسئول.

ومن جانبها، جددت وزارة الدفاع الأمريكية التزام الولايات المتحدة بمساعدة تايوان بالدفاع عن نفسها وإرساء الاستقرار في المنطقة مع عدم التخلي عن سياستها بخصوص صين واحدة.

وكانت الصين قد انتقدت بشدة زيارة مسؤول بارز في البنتاجون لتايوان، مشيرة إلى أن مساعي الحزب الحاكم في الجزيرة لتعزيز استقلالها بمساعدة خارجية ستبؤ بالفشل.