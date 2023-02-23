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البابا تواضروس الثانى يتحدث عن الأسرة فى عظته الأسبوعية

الخميس، 23 فبراير 2023 12:51 ص
البابا تواضروس الثانى يتحدث عن الأسرة فى عظته الأسبوعية عظة البابا تواضروس
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وتحدث قداسته عن أهمية فترة الصوم وقيمتها، وتناول جزءًا من الأصحاح السادس في إنجيل متى (الأعداد من ١٩ إلى ٣٤).

وأشار قداسته إلى أن الصوم الكبير يركز على "العين" لذا سيتناول خلاله سلسلة تتحدث عن الأسرة المسيحية، يربط فيها بين “العين” وموضوع كل أحد من آحاد الصوم، وعلاقة هذا بالأسرة.

وبما أن الأحد المقبل هو أحد الكنوز وضع قداسة البابا سؤالًا وجعل الإجابة عليه موضوع العظة، وهو: كيف ترى لأسرتك؟ هل هي كنزٌ في عينك؟!.

وركز على المعاني الآتية:

١- الأسرة هي كنز ممتلئ بكل المعاني والصفات التي يحتاجها الإنسان من النواحي الإنسانية والروحية.

 

٢- الأسرة هي أمان يحوي الأسرار والمخاوف، “لأَنَّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ” (أم ٣: ١٢).

 

٣- الأسرة هي الدفء والشعور بالحماية والستر الدائم.

 

وقدم قداسته الرؤية المثلى للأسرة من خلال أمثلة كتابية، كالتالي:

١- الأسرة هي نعمة يجب أن نصونها ونُقدّر قيمتها “أَمَّا رَاعُوثُ فَلَصِقَتْ بِهَا… فَقَالَتْ رَاعُوثُ: «لاَ تُلِحِّي عَلَيَّ أَنْ أَتْرُكَكِ وَأَرْجعَ عَنْكِ، لأَنَّهُ حَيْثُمَا ذَهَبْتِ أَذْهَبُ وَحَيْثُمَا بِتِّ أَبِيتُ. شَعْبُكِ شَعْبِي وَإِلهُكِ إِلهِي” (را ١: ١٤ – ١٦).

 

٢- الأسرة هي مؤسسة يجب أن نحترمها، لأنها كيان له نظام وأساس وحدود، “أَيُّهَا الأَوْلاَدُ، أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ لأَنَّ هذَا مَرْضِيٌّ فِي الرَّبِّ. أَيُّهَا الآبَاءُ، لاَ تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ لِئَلاَّ يَفْشَلُوا” (كو ٣: ٢٠ – ٢١).

 

٣- الأسرة هي كيان مقدس وعطية من ربنا، لأنها سر مقدس ورباط ثلاثي، والزوج في الأسرة يجب أن يكون القائد والقدوة والخادم، والزوجة يجب أن تكون المعين والسند، “خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِي خَوْفِ اللهِ… هذَا السِّرُّ عَظِيمٌ” (أف ٥: ٢١ – ٣٢).

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا تواضروس



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