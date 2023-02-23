اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات وليبيا والسعودية ترسل مساعدات إغاثية لمتضررى الزلزال بسوريا وتركيا

الخميس، 23 فبراير 2023 12:51 م
الإمارات وليبيا والسعودية ترسل مساعدات إغاثية لمتضررى الزلزال بسوريا وتركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أرسلت الإمارات وليبيا والسعودية، اليوم الخميس، مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فى 6 فبراير الجاري.

وفى سوريا، وصلت مطاري دمشق الدولي واللاذقية الدولي، اليوم طائرتين إماراتيتين وطائرة ليبية، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أن الطائرة الإماراتية الأولى وصلت مطار دمشق الدولي تحمل 105 أطنان و700 كيلو جرام من المواد الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال، بالإضافة لطائرة ثانية وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 25 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لمتضرري الزلزال، كما وصلت طائرة ليبية قادمة من بني غازي إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 14 طناً من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.

ووصلت قافلة مساعدات أردنية جديدة عن طريق معبر نصيب الحدودي مقدمة من الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تضم 14 شاحنة محملة بمواد إغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم، وصول 20 شاحنة إغاثية جديدة إلى منطقة الشمال السوري لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا. 

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان سامر الجطيلي - في تصريحات لقناة "الإخبارية السعودية" - تم وصول 20 شاحنة إغاثية جديدة إلى منفذ غصن الزيتون على الحدود التركية السورية، وذلك لمساعدة المتضررين من الزلزال في شمال سوريا، لافتا إلى أن الشاحنات الإغاثية تحمل أطنانا من المساعدات الإيوائية والطبية.

وأضاف أن المملكة قدمت حتى الآن 13 طائرة تنوعت بين المساعدات في الأراضي التركية والسورية، كما أدخلت المملكة أول جسر بري بحوالي 11 شاحنة، تلاه 10 شاحنات من منفذ باب السلامة، ثم 20 شاحنة لمنفذ غصن الزيتون. 

وأشار إلى أنه من المقرر إيصال 20 شاحنة أخرى خلال يومين إلى الشمال السوري لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين من الزلزال. 

 


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