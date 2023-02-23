اليوم السابع
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الإحصاء: 19.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 11شهرا

الخميس، 23 فبراير 2023 09:13 ص
الإحصاء: 19.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 11شهرا جهاز الاحصاء - صورة أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.5  مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل  7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.1%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل  2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل  5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.
 
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:
 
1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 228.9 مليون دولار.
 
2. فواكه بقيمة 196 مليون دولار.
 
3. حديد وصلب بقيمة 179.4 مليون دولار.
 
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 149.7 مليون دولار.
 
5. خضر ونباتات بقيمة 144.3 مليون دولار.
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:
 
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
 
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.7 مليار دولار.
 
3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 258.4 مليون دولار.
 
4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 157.7 مليون دولار.
 
5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 53 مليون دولار.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

مصر والسعودية



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