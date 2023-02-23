الأمم المتحدة: عبور 17 شاحنة مساعدات إلى سوريا عبر بابى "الهوى" و"السلام"

كتبت: هند المغربي

عبرت 17 شاحنة بابي "الهوى" و"السلام" محملة بالمساعدات المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وفق بيان الأمم المتحدة.

وقال البيان، إنه منذ 9 فبراير مرت 282 شاحنة تابعة للأمم المتحدة عبر المعابر الحدودية الثلاثة.

فيما أوفدت الأمم المتحدة بعثة إنسانية إلى شمال غرب سوريا إلى محافظة إدلب، وزار الوفد مخيما للنازحين وتم توزيع الإمدادات الطبية في ثلاثة مستشفيات، كما التقى فريق الأمم المتحدة بممثلي المجتمع المدني.

ولفت الوافد الى أن القطاع الصحي تضرر بشكل خاص من الزلازل ، حيث تم الإبلاغ عن 47 منشأة صحية تضررت في شمال غرب سوريا وحدها. تم تعليق 12 منشأة صحية عن العمل و 18 لا تعمل إلا بشكل جزئي.

من جانبه أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه في تركيا لا تزال فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق نشطة في عدد من المناطق، وهناك 15 فريقًا دوليًا للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية من 13 دولة في تركيا، وجار تنسيق تقييمات الاحتياجات السريعة، مع بقاء المأوى والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي على رأس الأولويات.