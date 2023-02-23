الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو يصل 5 درجات من الأحد.. ذروته الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الأحد الموافق 26 فبراير 2023 بقيم تتراوح من ( 5:2) درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن الظاهرة المؤثرة الأن هى الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع .

ويشهد اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.