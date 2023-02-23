الأردن: لن يتحقق السلم والأمن الدوليين فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية

بيشوى رمزى

قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية إن الجهود المتواصلة لتحقيق السلم والأمن فى العالم لن تحقق أهدافها فى ظل الانتهاكات التى ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، موضحا أن الحاجة ملحة للعمل على أساس تحقيق حل الدولتين.

وأكد كلمته امام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، ضرورة العمل على تاسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، مدينا الاقتحامات التي ترتكب بحق المسجد الاقصى.

وشدد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، لافتا إلى جهود الأردن الدبلوماسية في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية، ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، وعلى حرص الأردن باعتبارها صاحبة الولاية الهاشمية على حماية المقدسات المسيحية والإسلامية، مع ضمان حماية حق الجميع في ممارسة حقوقهم الدينية سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة.