افتتاح 3 معارض لـ"أهلا رمضان" فى السادات بالمنوفية

أكد المحاسب صفوت معوض رئيس مركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم فتح 3 معارض كبرى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين لأهالى قرى مركز السادات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية لـ"اليوم السابع"، أنه يتم فتح المعارض بالتنسيق مع مديرية التموين وتجار المركز لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأشار معوض إلى أن أماكن معارض الكبرى أهلا رمضان بمركز السادات بمحافظة المنوفية، الأول بقرية كفر داود بجوار مجلس المدينة ، والثانى بقرية الخطاطبة ، والثالث بقرية الخطاطبة المحطة، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق لعمل معرض كبير لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكل وحدة محلية من الوحدات المحلية التابعة للمركز بالتنسيق مع مديرية التموين وتجار السلع الغذائية بالمركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة السادات، أنه بكل وحدة محلية تابعة لمركز ومدينة السادات منفذ لبيع السلع الغذائية لمحاربة الغلاء .

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد إفتتاحا معرضى " أهلاً رمضان الاول " أمام جمعية الشبان المسلمين بحى غرب شبين الكوم ، والثانى بشارع عمر أفندى تزامناً مع قدوم شهر رمضان المعظم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ،وذلك تحت رعاية وزير التنمية المحلية وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بحضور ، محمد موسى نائب محافظ المنوفية ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والمستشار الهندسى ، ورئيس حى غرب، ويوجد بالمعرض كافة أنواع السلع بتخفيض أسعار 25%.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة بصدد إقامة العديد من معارض " أهلاً رمضان " بنطاق المحافظة لتوفير إحتياجات المواطنين من جميع السلع طوال شهر رمضان وإتاحتها بكميات كبيرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتوريد 5 طن تمور استعداداً لضخهم بمعارض أهلا رمضان بالمراكز والمدن لتلبية متطلبات المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية على أننا قدمنا كافة العديد من الدعم والتسهيلات اللازمة أمام العارضين والتجار لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة داخل المعارض، مع عدم تحملهم أى أعباء إيجارية أو مالية بهدف تقديم سلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.