اعترافات مختطف صاحب شركة بالقاهرة: انتقمت منه بسبب "كلمة شرف"

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

لجأ شخص لاختطاف صاحب شركة الحاق عمالة بالخارج بسبب عدم وفاءه بتعهده وكلمته بتوفير فرص عمل لهم بالخارج، حيث تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة بدافع الانتقام.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا بإصطحاب (شقيق زوجها) لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية، ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم إلا أنه رفض – قام على إثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والاستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية .

فى وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة "المجنى عليه" للقسم، واتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه باختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتبين أنه مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، مقيم بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب ، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.