اعترافات سائق يتاجر في المخدرات بمنطقة التبين: "كنت بوزعها فى التوك توك"

كتب سليم على

اعترف سائق باعترافات أمام النيابة العامة، تم ضبطه حال استقلاله توك توك فى منطفة التبين وبحوزته كميات من المخدرات ، أنه يتاجر في المواد المخدرة ويستخدم التوك توك فى توزيعها على عملائه.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بالقاهرة حال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر - سلاح نارى "خرطوش" - مبلغ مالى -هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.