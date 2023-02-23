اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 10:53 ص
أكرم القصاص
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إضراب شامل بمحافظات الضفة الغربية حدادًا على أرواح ضحايا مجزرة "نابلس"

الخميس، 23 فبراير 2023 10:46 ص
إضراب شامل بمحافظات الضفة الغربية حدادًا على أرواح ضحايا مجزرة "نابلس" الضفة الغربية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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عمّ إضراب شامل مُحافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس أمس الأربعاء والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. 

وشل الإضراب مناحي الحياة وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب. 

وذكرت القوى الوطنية الفلسطينية، في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي إسنادًا لأهل "نابلس" العصية على الانكسار، وأن الشعب الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر. 

 


الضفة الغربية

نابلس

الاحتلال الإسرائيلي

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