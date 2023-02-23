إضراب شامل بمحافظات الضفة الغربية حدادًا على أرواح ضحايا مجزرة "نابلس"

وشل الإضراب مناحي الحياة وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

وذكرت القوى الوطنية الفلسطينية، في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي إسنادًا لأهل "نابلس" العصية على الانكسار، وأن الشعب الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر.