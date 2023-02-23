تزين برج إيفل الشهير فى العاصمة الفرنسية باريس بألوان علم أوكرانيا الأزرق والأصفر وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لشن العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وتوجهت آن هيدالجو، عمدة باريس، ونوابها، وشخصيات أوكرانية إلى ساحة "حقوق الإنسان" في "تروكاديرو" بباريس مساء اليوم ليشهدوا إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا تكريما وتضامنا مع الشعب الأوكراني المناضل.
Eiffel Tower is lit up in blue and yellow in honor of the one-year anniversary of the war in Ukraine. #BMPRT #twitter #PointmanRT #RT #BreakingNews #BREAKING #NewsUpdate #news pic.twitter.com/Ei6ujNqO4H— Brett Murphy (@bmurphypointman) February 23, 2023
ويأتي هذا الإجراء الرمزى بعد مرور عام على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي شنتها روسيا في 24 فبراير 2022، للتأكيد على دعم فرنسا الثابت للشعب الأوكرانى.
برج إيفل
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقرر فيها مدينة باريس إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا، حيث أضيء برج إيفل بالأزرق والأصفر لثلاث أمسيات متتالية في فبراير 2022.
وخلال عرض الألعاب النارية التقليدي في 14 يوليو، تم إطلاق صواريخ صفراء وزرقاء، مع عرض العلم الأوكراني على برج إيفل، تضامنا مع أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.
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