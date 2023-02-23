وتوجهت آن هيدالجو، عمدة باريس، ونوابها، وشخصيات أوكرانية إلى ساحة "حقوق الإنسان" في "تروكاديرو" بباريس مساء اليوم ليشهدوا إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا تكريما وتضامنا مع الشعب الأوكراني المناضل.



ويأتي هذا الإجراء الرمزى بعد مرور عام على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي شنتها روسيا في 24 فبراير 2022، للتأكيد على دعم فرنسا الثابت للشعب الأوكرانى.



برج إيفل

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقرر فيها مدينة باريس إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا، حيث أضيء برج إيفل بالأزرق والأصفر لثلاث أمسيات متتالية في فبراير 2022.



وخلال عرض الألعاب النارية التقليدي في 14 يوليو، تم إطلاق صواريخ صفراء وزرقاء، مع عرض العلم الأوكراني على برج إيفل، تضامنا مع أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.