إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، اليوم الخميس، بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام قرية المغاربة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وكان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص أمام قرية المغاربة بالطريق الزراعي بالواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى هيثم محمد عبد الفتاح، 23 سنة، سائق، مقيم قرية الدوالطة بمركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وحمزة شعبان عبدالسلام، 12 سنة، طالب مقيم قرية قمن العروس، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وشعبان سلامه عوض، 38 سنة، فلاح، مقيم قرية قمن العروس، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، ومحمود شعبان سيد، 23 سنة، فلاح، مقيم قمن العروس، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، واشرف سعد محمد، 22 سنة، مقيم صفط الغربية، مصاب اشتباة كسر بالساق الأيمن.

وتم استقبال الحالات داخل مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.