إحالة لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عاطلا، لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة السيارات من منطقة السيدة زينب بالقاهرة، بأسلوب المفتاح المصطنع.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة حال قيادته سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشف البيان الأمنى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلاله سيارة، وبفحصها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقتها حال وجودها أمام العقار سكن المُبلغ بأسلوب مفتاح مصطنع، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.