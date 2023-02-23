اليوم السابع
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إجلاء 7 آلاف شخص من منازلهم فى مدغشقر بسبب إعصار "فريدى"

الخميس، 23 فبراير 2023 02:03 م
إجلاء 7 آلاف شخص من منازلهم فى مدغشقر بسبب إعصار "فريدى" اعصار - ارشيفيه
كتبت: هند المغربي

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أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه جارى دعم وتقديم المساعدة لحوالى 7 آلاف شخص تم إجلائهم من منازلهم في مدغشقر على خلفية الإعصار "فريدي" الذى ضرب الساحل الشرقي لمدغشقر أمس.

ولفت المتحدث الأممي إلى أنه تم تقديم الطعام وإدارة المخيمات ومعدات اتصالات الطوارئ وتم تجديد إمدادات التغذية في المراكز الصحية للمتضررين من الإعصار، لافتا إلى أنه جارى العمل على التقييمات لتحديد المدى الكامل للضرر والاستجابة المطلوبة من مدغشقر.

كانت السلطات فى مدغشقر، أعلنت مقتل 4 أشخاص، جراء إعصار "فريدي"، والذى يضرب البلاد فى المرحلة الحالية.

جاء ذلك بعدما ضرب مساء الثلاثاء الساحل الشرقي مصحوباً برياح عاتية تراجعت حدتها بعض الشيء، وفقًا للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث الأربعاء.

وأعلن المكتب الوطني صباح الأربعاء مقتل "4 أشخاص، وتضرر 16660 آخرين"، في حصيلة أولية.

غمرت المياه نحو 3300 منزل، وتضرر عدد مماثل منها تقريبًا. ونزح أكثر من 11 ألف شخص، ووجد معظمهم ملاذاً في مساكن للطوارئ.

 


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