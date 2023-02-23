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أسعار اللحوم فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. البلدى بـ180 جنيها

الخميس، 23 فبراير 2023 06:00 ص
أسعار اللحوم فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. البلدى بـ180 جنيها محافظ الجيزة يفتتح أحد معارض أهلا رمضان
كتبت مرام محمد

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تتيح معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات بأسعار مخفضة، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق، ومجابهة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار.
 
وافتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مؤخرا، ثلاثة معارض "أهلا رمضان" جديدة بالمنيب والعياط والبدرشين، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة منافذ السلع المخفضة، والتى شهدت حتى الآن إقامة معرضي "أهلا رمضان" في شارع الملك فيصل، ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب إقامة أكثر من 900 منفذ ثابت ومتحرك تغطى كافة قطاعات المحافظة.
 
وطرحت معارض "أهلا رمضان" السكر بسعر 14.5، والدقيق بـ17 جنيها، والأرز من 14.5 إلى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 ‏جنيهات، والعدس الأصفر المعبأ (500 جم) بـ21 جنيها، والفول المدمس المعبأ (500 جم) بـ12 جنيها، والفاصوليا المعبأة (500 جم) بـ19 جنيها، واللوبيا المعبأة (500 جم) بـ19 جنيها، والشاي (250 جم) بـ33 جنيها، والشاى (40 جم) بـ5.5 جنيه.
 
كما طرحت المعارض طبق ‏البيض بـ86 جنيها، وزيت الطعام عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها، والحلاوة (125 جم) بـ14 جنيها، والمسلى (700 مللى) بـ30 جنيها، وصلصة الطماطم (300 جم) بـ7.25 جنيه.
 
وبلغ سعر اللحوم البلدي في معارض "أهلا رمضان" 180 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة بـ120 جنيها.
 
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة أعلنت بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" في حي شمال؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%؛ استجابة لمطالب مواطني إمبابة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأكدت المحافظة، سعيها نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

معارض اهلا رمضان

منافذ السلع المخفضة في الجيزة

اسعار السلع في معارض اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان في الجيزة

اهلا رمضان

الجيزة

اسعار اللحوم

اسعار اللحوم في معرض اهلا رمضان

اليوم السابع بلس



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