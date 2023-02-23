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أبناء الكتعة.. حبس المتهم باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 ايام

الخميس، 23 فبراير 2023 02:06 م
أبناء الكتعة.. حبس المتهم باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 ايام تسول - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، بمنطقة العجوزة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") ، وبصحبته عدد (4) أطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .. وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 

التسول

ابناء الكتعة

امن الجيزة

الاحداث



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