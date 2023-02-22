وكيل تعليم الإسماعيلية يطمئن على انتظام سير العملية التعليمية بالقنطرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسماعيلي ة، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة القنطرة غرب التعليمية، وشملت الجولة مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية .

وحضر "وكيل الوزارة " يرافقة غادة البدري مدير إدارة القنطرة غرب و احمد سيف مدير أمن المديرية و علاء عنان وكيل الإدارة طابور الصباح بالمدرسة وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تفقد "وكيل الوزارة" حجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطالبات، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وشدد "بحيري " بالتأكيد على الإشراف اليومي و متابعة الطلاب جيدا و التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطالبات وضمان حسن سير العملية التعليمية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط الإداري والتعليمي.



