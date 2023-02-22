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وزير خارجية أوكرانيا: الشعب الأوكراني نجح في وقف الاعتداء الروسي

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:58 م
وزير خارجية أوكرانيا: الشعب الأوكراني نجح في وقف الاعتداء الروسي كوليبا
كتب أحمد عرفة

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قال ديميترى كوليبا، وزير الخارجية الأوكرانى، إن الشعب الأوكراني نجح في وقف الاعتداء الروسي، وذلك خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وقال ديمترى كوليبا : نطالب المجتمع الدولي بدعم بلادنا ضد روسيا، موضحا أن روسيا تتعمد تدمير البنية التحتية في بلادنا.

وتابع وزير الخارجية الأوكرانى، أنه لا خيار لدينا سوى النضال من أجل البقاء، موضحا أن الشعب الأوكراني نجح في وقف الاعتداء الروسي.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الخط الساخن بين الكرملين والبيت الأبيض، الذي تم إنشاؤه بعد أزمة الكاريبي لا يزال قائما، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن لم يستخدماه حتى الآن.

 

 

 


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