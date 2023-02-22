وزير الصحة الإماراتي: الزلزال لم يكن تحديا لسوريا فقط بل للإنسانية جميعا

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أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن التواجد الميداني في سوريا كان مهما لمعرفة الاحتياجات نتيجة الزلزال ، سواء المستلزمات الطبية أو الأجهزة وغيرها، لافتا إلى أن ما نراه من طاقات شابة تواجه كل التحديات بقوة وجرأة ، فهذا التحدي لا تواجهه سوريا فقط بل تواجهه الإنسانية جميعا.



وقال وزير الصحة الإماراتي - في تصريحات للتلفزيون السوري - إنه وصل إلى سوريا بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ منصور بن زايد وزير ديوان الرئاسة، لمتابعة الاحتياجات الصحية والطبية جراء الزلزال من الميدان من خلال فريق عمل مختص في هذا المجال ودراسة الوضع لاستكمال ما تم البدء به.



وأضاف أن الإمارات تعد لبنة في هذا البناء ومستمرة في دعم الأشقاء السوريين، لافتا إلى ضرورة الاتفاق على موقف إنساني تجاه تلك الكارثة التي ألمت بالمنطقة، متمنيا رؤية موقف موحد تجاه هذا التحدي الإنساني الكبير على مستوى العالم.



من جانبه، أكد وزير الصحة السوري دكتور حسن الغباش، أن الدعم الإماراتي الذي قدمته الإمارات والتعاون بين البلدين في قطاع الصحة ليس مؤقتا، ولكن دائما ما كانت الإمارات تدعم سوريا في هذا القطاع لتأمين الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين، موجها الشكر للإمارات قيادة وشعبا، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستمر.