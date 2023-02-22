اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة الإماراتي: الزلزال لم يكن تحديا لسوريا فقط بل للإنسانية جميعا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:00 ص
وزير الصحة الإماراتي: الزلزال لم يكن تحديا لسوريا فقط بل للإنسانية جميعا زلزال سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن التواجد الميداني في سوريا كان مهما لمعرفة الاحتياجات نتيجة الزلزال ، سواء المستلزمات الطبية أو الأجهزة وغيرها، لافتا إلى أن ما نراه من طاقات شابة تواجه كل التحديات بقوة وجرأة ، فهذا التحدي لا تواجهه سوريا فقط بل تواجهه الإنسانية جميعا.


وقال وزير الصحة الإماراتي - في تصريحات للتلفزيون السوري - إنه وصل إلى سوريا بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ منصور بن زايد وزير ديوان الرئاسة، لمتابعة الاحتياجات الصحية والطبية جراء الزلزال من الميدان من خلال فريق عمل مختص في هذا المجال ودراسة الوضع لاستكمال ما تم البدء به.


وأضاف أن الإمارات تعد لبنة في هذا البناء ومستمرة في دعم الأشقاء السوريين، لافتا إلى ضرورة الاتفاق على موقف إنساني تجاه تلك الكارثة التي ألمت بالمنطقة، متمنيا رؤية موقف موحد تجاه هذا التحدي الإنساني الكبير على مستوى العالم.


من جانبه، أكد وزير الصحة السوري دكتور حسن الغباش، أن الدعم الإماراتي الذي قدمته الإمارات والتعاون بين البلدين في قطاع الصحة ليس مؤقتا، ولكن دائما ما كانت الإمارات تدعم سوريا في هذا القطاع لتأمين الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين، موجها الشكر للإمارات قيادة وشعبا، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستمر.


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة